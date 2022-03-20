Франція заморозила 22 мільярди євро російського центробанку
Влада Франції заморозила кошти Центрального банку Росії на суму 22 мільярди євро, а також рахунки та нерухомість приватних осіб, які потрапили під санкції.
Про це заявив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер в ефірі радіостанції RTL.
"Ми заморозили активи ЦБ РФ на суму 22 млрд євро. Також ми заморозили кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах на суму 150 млн євро", – сказав міністр.
За його словами, на території Франції було заморожено нерухомість загальною вартістю півмільярда євро, що належить приблизно 30 росіянам, а також затримано дві великі яхти загальною вартістю 150 млн євро.
"Ми змогли виявити та заморозити активи російських олігархів на загальну суму 850 млн євро на території Франції", – констатував він.
Ле Мер уточнив, що заморозка нерухомості не має на увазі відчуження майна на користь держави. Йдеться про те, щоб власники не змогли її перепродати чи використати з метою отримання прибутку.
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