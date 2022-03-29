Польща забороняє імпорт вугілля з Росії
Вівторок, 29 березня 2022, 18:40
Польща заборонить імпорт вугілля з Росії через війну в Україні, відповідний законопроєкт уже розроблений урядом.
Про це заявив речник Кабінету міністрів Петр Мюллер, передає Reuters.
"Виходячи з того, що ми бачимо пасивність Євроради в ухваленні подальших санкцій, ми намагаємося ухвалити такі рішення, які дозволяють посилатися на питання безпеки. Ми пішли на крок далі і запропонували правила, які блокують на рівні країни імпорт вугілля із Росії", – сказав Мюллер.
Він зазначив, що це рішення може призвести до проблем, однак Польща "не може далі чекати".
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