Уряд дозволив експортувати вугілля: яка квота

Кабінет Міністрів дозволив експортувати цьогоріч 1,1 млн тонн кам'яного вугілля, антрациту й палива, отриманого з кам'яного вугілля.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Замінено квоту обсягом 0 тонн на експорт вугілля кам’яного, антрациту; брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, одержаних з кам’яного вугілля, квотою обсягом 1 153 тис. тонн", - написав депутат.

Він зазначив, що рішення прийняте для забезпечення роботи державних вугледобувних підприємств та реалізації енергетичного вугілля.

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Нагадаємо:

Перші підсумки проходження зими: на складах теплових станцій на 236 тисяч тонн більше вугілля, ніж передбачалося планом.

На початку лютого повідомляли, що Україна збільшила запаси імпортного вугілля на додаткові 30 тисяч тонн.

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Економічна правда.