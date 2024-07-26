У Раді пояснили, коли треба ухвалити зміни до бюджету, аби військові вчасно отримали зарплати

Якщо видатки бюджету не збільшити на пів трильйона у середині вересня, в уряду не буде коштів на виплати зарплат військовим у наприкінці вересня.

Про це у подкасті ЕП "Хроніки економіки" розповіла голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

Внаслідок затримок поставок зброї від США на початку року держава у першій половині рок використовувала для закупівлі зброї кошти з бюджету, передбачені на другу половину року.

"Ми зробили наближення видатків оборони на майже 5 мільярдів доларів. Тобто, видатки з вересня, жовтня, листопада і грудня були наближені на початок року і використані для закупівлі зброї, яку ми змушені були купувати за власний рахунок, тому що від США тоді нічого не надходило", – пояснює Підласа.

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Таким чином, коли робили наближення, то в розписі "переставляли" кошти з клітинки видатків на зарплату у вересні, жовтні, листопаді, в клітинку закупівлі зброї на початку року. Як наслідок, потрібно, аби зміни до бюджету були підписані і запрацювали до середини вересня, щоб в кінці вересня виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям.

Щодо законопроєкту про податкові зміни, який також мають ухвалити додатково до "бюджетного" законопроєкту, то вони набувають чинності, як правило, з першого числа наступного за ухваленням місяця.

"Аби це було можливо з 1 вересня 2024 року, потрібно їх ухвалити в кінці серпня. Я думаю, що у нас буде така можливість. … Спробуємо скоротити строки подання правок між читаннями до семи днів. Не гарантую, що народні депутати це підтримують, але ми будемо намагатися", – зазначила голова комітету Ради.

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Також доступна скорочена текстова версія: "Ми ще повернемося до ідеї підвищення ПДВ". Голова бюджетного комітету Підласа про перегляд податків

Детальніше про зміни читайте у матеріалі: Треба фінансувати війну. Які податки зростуть

Нагадуємо:

До кінця року бюджету не вистачає пів трильйона гривень для фінансування сектору оборони. Як наслідок, уряд Мінфін розробив проєкт змін до бюджету на відповідну суму.

Наповнювати бюджет планують з чотирьох основних джерел: 125 млрд грн з підвищення та запровадження нових податків, 126 млрд грн від заощадження на обслуговуванні і погашенні державного боргу, 160 млрд грн – від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), 89 млрд грн – перевиконання існуючих податків і зборів.

Пропонується збільшити ставку військового збору з 1,5% до 5% для фізосіб, запровадити військовий збір для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу, запровадити військовий збір для ФОПів першої, другої та четвертої груп у розмірі 800 грн на місяць, запровадити військовий збір для ФОПів третьої групи у розмірі 1% від доходу.

Такий підхід викликав критику. 13 аналітичних центрів запропонували Кабінету міністрів підвищити ПДВ, а не військовий збір. Початкова пропозиція уряду передбачала підвищення ставки ПДВ з 20% до 22-23%, військового збору – з 1,5% до 5%. Крім того, очікувалося, що останній сплачуватимуть і фізособи-підприємці.

У Мінфіні вважають, що пропонують найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих. Передбачалося, що бюджетний та податковий законопроєкти ухвалять в обох читаннях у липні, проте 23 липня у роботі українського парламенту оголосили перерву до серпня.