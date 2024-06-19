Махінації з видобутком вугілля на мільйони гривень: група посадовців отримала підозру

Правоохоронці викрили групу посадовці, які за схемою з продажу необлікованих залишків вугілля отримали 2,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Йдеться про директора, головного інженера та начальника технологічного комплексу шахти, а також так званого "смотрящого" за державним підприємством", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у щоденні звіти щодо видобутку вугільної продукції фігуранти вносили фіктивні дані. У такий спосіб створювали необліковані залишки надр, які вивозили на перевалкові майданчики та продавали наближеним фірмам. Добовий видобуток, зазначений в офіційних документах, був утричі менший за фактичний.

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Щоб провернути оборудку, залучили головного інженера та начальника технологічного комплексу державного підприємства. Вони, за вказівкою організаторів, вносили до щоденних звітів про видобуток вугілля фіктивні дані.

У лютому 2024 року оперативник УСР та слідчі поліції провели обшуки на шахті, перевалкових майданчиках та за місцями мешкання фігурантів. Тоді вилучили документи "подвійної бухгалтерії", робочі журнали та чорнові записи. Крім того, запобігли спробі вивозу необлікованого вугілля.

До прикладу, в одному офіційному добовому звіті до профільного міністерства фігуранти показали 80 тонн видобутого вугілля замість 240. Наразі вже підтверджено, що лише за 6 днів у лютому 2024 року їхній "бізнес" з розкрадання надр приніс майже 2,4 млн грн прибутку.

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18 червня учасникам злочинної групи поліцейські повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Йдеться про директора, головного інженера та начальника технологічного комплексу шахти, а також "смотрящого" за державним підприємством. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Суд заочно призначив покарання у вигляді дев'яти років позбавлення волі виконувачу обов’язків гендиректора Охтирського комбінату хлібопродуктів, обвинуваченому в розтраті зерна соняшника загальною вартістю 3,2 млн гривень.

Економічна правда.