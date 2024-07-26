"Лукойл" збільшив морський експорт нафти через українські санкції проти "Дружби"

Найбільша приватна нафтова компанія РФ збільшила експорт через морські порти на 0,68 млн тонн нафти у липні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що "Лукойл" збільшив експорт через морські порти на 0,68 млн тонн нафти в липні.

Це сталося після того, як Угорщина та Словаччина перестали отримувати нафту Лукойлу нафтопроводом "Дружба" через українські санкції.

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У п'ятницю, 27 липня, стало відомо, що "Лукойл" додав ще три партії нафти Urals до експортної програми липня: додаткову партію буде перевалено в Новоросійську 28-29 липня, а ще дві партії Urals по 100 тис тонн кожна – у Приморську 27-28 та 28-29 липня.

Раніше стало відомо, що "Лукойл" додав у план відвантажень із портів РФ у липні 0,34 млн тонн.

На думку трейдерів, якщо ситуація з постачанням не вирішиться найближчого тижня, то "Лукойл" запланує додаткові обсяги відвантажень у серпні.

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Як напередодні повідомило агентству джерело в нафтовій галузі, "Лукойл" поки що не відновив постачання нафти трубопроводом "Дружба" через Україну до Словаччини та Угорщини.

Крім Лукойлу додаткові вантажі до плану експорту з Приморська та Усть-Луги в липні додали Роснєфть – 200 000 тонн і Газпромнєфть – 100 000 тонн.

Таким чином, перевалка нафти з портів на заході РФ, Приморська, Усть-Луги та Новоросійська зросте в липні на 0,23 млн барелів на добу до попереднього плану до 1,79 млн барелів на добу.

Нагадаємо:

Угорщина прагне розв'язати проблему з транзитом "Лукойлу" через Україну, щоб запобігти вичерпанню запасів і дефіциту палива.

Словаччина може вдатися до "невизначених заходів у відповідь" на заборону України на транспортування нафти російської компанії "Лукойл" через свою територію.

Угорщина блокуватиме виплату Україні €6,5 млрд з Європейського фонду миру, доки Київ не дозволить російському "Лукойлу" транзит нафти трубопроводом "Дружба" до Угорщини.