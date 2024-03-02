В Україні накопичили більше вугілля, ніж передбачалось

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Перші підсумки проходження зими: на складах теплових станцій на 236 тисяч тонн більше вугілля, ніж передбачалося планом.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Українські ТЕС та ТЕЦ мають достатньо запасів для успішного завершення опалювального сезону.

Станом на кінець лютого 2024 року на складах об’єктів теплової генерації накопичено понад 1 мільйон тонн вугілля. Це на 236 тисяч тонн більше, ніж передбачалося графіком, затвердженим Міністерством енергетики України перед опалювальним сезоном 2023-2024 року.

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"Зокрема, на кінець лютого державна компанія "Центренерго" накопичила на своїх складах на понад 161 тисячу тонн більше, ніж передбачалося графіком накопичення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

На початку лютого повідомляли, що Україна збільшила запаси імпортного вугілля на додаткові 30 тисяч тонн.

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