В Україні малим виробникам крафтового алкоголю видали перші ліцензії 

Донедавна крафтовий сегмент спиртних напоїв в Україні був відсутнім або працював у тіні.

Про це повідомляє пресслужба Мінагро.

В Україні видали дві перші ліцензії приватним підприємцям на виробництво спиртових дистилятів та спиртних напоїв.

Повідомляється, що Їх отримали малі виробники з Одеської та Київської областей.

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Видача ліцензій стала можливою після прийняття Верховною Радою у червні минулого року законопроєкту щодо спрощення умов виробництва дистилятів суб'єктами малого підприємництва та постанови Кабміну про спрощення отримання ліцензії виробництва крафтового алкоголю.

Згідно з новими правилами, малі виробники дистилятів повинні подавати звіт про обсяги виробленої та реалізованої продукції щоквартально (замість щомісяця). Також зменшено штраф за неподання чи неправильне подання такої звітності з 17 500 грн до 1020 грн.

Вартість ліцензії на гуртову торгівлю спиртними напоями для малих виробників дистилятів зменшено 500 000 грн до 30 000 грн.

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В повідомленні зазначають, що до прийняття нормативних актів крафтовий сегмент спиртних напоїв в Україні був відсутній або функціонував у тіні через складну регуляторну базу.

Тепер виробники мають можливість створити свою власну справу та переробити сільськогосподарську продукцію на продукцію з доданою вартістю, яка матиме попит на внутрішньому та зовнішньому ринках.

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Економічна правда