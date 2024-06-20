Світ споживає рекордну кількість викопного палива, попри тренд зеленої енергетики

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Світове споживання викопного палива піднялося до рекордного рівня минулого року, вперше збільшивши викиди до понад 40 гігатонн CO2.

Про це повідомляє Reuters.

Глобальне споживання викопного палива та викиди енергії досягли історичних максимумів у 2023 році.

Цьогоріч споживання нафти вперше в історії перевищило 100 млн барелів на день.

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Попит на викопне паливо, всупереч розширенню використання відновлюваних джерел, може стати перешкодою для переходу до енергоспоживання з меншим вмістом вуглецю.

Адже підвищення глобальної температури майже досягнуло 1,5 градуса Цельсію, межі, за якою, за словами вчених, збільшується ймовірність підвищення температури, посух та повеней.

В структурі світового енергобалансу частка відновлюваних джерел склала 15%. Використання викопного палива зросло на 1,5% у 2023 і становило 81,5% від загального енергетичного балансу.

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Повідомляється, що це зростання розподілено нерівномірно географічно. У Європі, наприклад, частка викопного палива в енергії впала нижче 70% вперше після промислової революції.

А в країнах Глобального Півдня, економічний розвиток і покращення якості життя продовжують стимулювати зростання споживання викопного палива, адже вони більше покладаються на вугілля, газ та нафту.

У Китаї використання викопного палива зросло на 6%, досягнувши нового максимуму. Але на Китай також припало більш ніж половина світового приросту виробництва відновлюваної енергії торік.

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Нагадаємо:

Сума кліматичних збитків, яких РФ завдала за 2 роки великої війни, становить понад 32 мільярди доларів.

Голова Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Бірол зазначив, що на фоні війни в Україні світові країни зрозуміли важливість ядерної та відновлювальної енергетики.