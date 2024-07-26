Всі розділи
Укр / Рус

У суботу графіки відключення світла діятимуть лише протягом шести годин

П'ятниця, 26 липня 2024, 17:43 - Артур Крижний

У суботу 27 липня графіки погодинних відключень світла діятимуть з 17:00 до 23:00 - лише одна черга відключень.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Графіки відключень на 27 липня. За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 17:00 до 23:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначаться, що в разі змін, енергетики оперативно повідомлять про це.

Реклама:

Довідка. Споживачі кожної області, які не належать до переліку об’єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг (груп). Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області

Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – відповідальність обленерго.

Реклама:

Як працюють графіки відключень читайте тут: Енергетики розповіли, як працюють графіки відключень і хто вимикає світло

Нагадаємо:

Найскладніший період літо в українській енергосистемі  уже позаду, ситуація покращилася.

З 27 липня графіки відключення у Києві зсунуться на одну годину вперед для рівномірного навантаження на енергосистему.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Найскладніший період літа в енергетиці уже позаду - "Укренерго" 26 липня 2024, 16:48
ЄС надає Україні 68 великих генераторів для критичної інфраструктури 26 липня 2024, 15:19
Енергетики анонсували зміну графіків відключень світла для Києва 26 липня 2024, 14:33
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті