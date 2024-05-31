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Австралія надасть Україні 20 мільйонів доларів на енергетику замість поставок вугілля

П'ятниця, 31 травня 2024, 11:45 - Артур Крижний

Австралія відреагувала на прохання України про постачання вугілля напередодні наступної зими, вирішивши замість цього надіслати 20 мільйонів доларів у фонд підтримки енергетики.

Про це повідомляє ABC News.

Кошти будуть розміщені у "Фонді енергетичної підтримки України" і будуть витрачені на будь-які енергоносії, яких Україна найбільше потребує.

З грудня минулого року Україна зробила два окремі запити на постачання вугілля з Австралії, і уряд країни висловив небажання їх задовольнити.

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Втім Австралія виділить додатково 31 мільйон доларів на підтримку - 20 мільйонів доларів на енергетичний фонд і 11 мільйонів доларів на додаткову гуманітарну допомогу.

Міністр закордонних справ Пенні Вонг сказала, що надсилати кошти, а не вугілля напряму, просто дешевше і простіше.

"Якщо ви відправляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку і страхування", - сказала вона. "Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити їх на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля, яку просили раніше".

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Нагадаємо:

Кабінет Міністрів дозволив експортувати цьогоріч 1,1 млн тонн кам'яного вугілля, антрациту й палива, отриманого з кам'яного вугілля.

Перші підсумки проходження зими: на складах теплових станцій на 236 тисяч тонн більше вугілля, ніж передбачалося планом.

На початку лютого повідомляли, що Україна збільшила запаси імпортного вугілля на додаткові 30 тисяч тонн.

Економічна правда.

енергетика вугілля Україна Австралія
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