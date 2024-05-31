Австралія надасть Україні 20 мільйонів доларів на енергетику замість поставок вугілля

Австралія відреагувала на прохання України про постачання вугілля напередодні наступної зими, вирішивши замість цього надіслати 20 мільйонів доларів у фонд підтримки енергетики.

Про це повідомляє ABC News.

Кошти будуть розміщені у "Фонді енергетичної підтримки України" і будуть витрачені на будь-які енергоносії, яких Україна найбільше потребує.

З грудня минулого року Україна зробила два окремі запити на постачання вугілля з Австралії, і уряд країни висловив небажання їх задовольнити.

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Втім Австралія виділить додатково 31 мільйон доларів на підтримку - 20 мільйонів доларів на енергетичний фонд і 11 мільйонів доларів на додаткову гуманітарну допомогу.

Міністр закордонних справ Пенні Вонг сказала, що надсилати кошти, а не вугілля напряму, просто дешевше і простіше.

"Якщо ви відправляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку і страхування", - сказала вона. "Насправді ця сума грошей, якщо Україна захоче витратити їх на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля, яку просили раніше".

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Нагадаємо:

Кабінет Міністрів дозволив експортувати цьогоріч 1,1 млн тонн кам'яного вугілля, антрациту й палива, отриманого з кам'яного вугілля.

Перші підсумки проходження зими: на складах теплових станцій на 236 тисяч тонн більше вугілля, ніж передбачалося планом.

На початку лютого повідомляли, що Україна збільшила запаси імпортного вугілля на додаткові 30 тисяч тонн.

Економічна правда.