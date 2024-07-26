Без бюджетних коштів: на Оболонському острові облаштовують нові лави для сидінь
У Києві триває облаштування Оболонського острова: коштом меценатів на його території встановлюють нові лави для сидінь.
Про це повідомляє КП "Плесо".
Як йдеться в повідомленні, лави розміщують на захисних спорудах, що розташовані уздовж усього пляжу і слугують як перешкоди видуванню піску з пляжів або насипанню піску на пішохідні доріжки.
Крім того, КП "Плесо" облаштувало дерев’яні трапи навколо захисних споруд і планує реалізувати підходи до води для маломобільних груп населення.
Захисні споруди та лави придбані коштом меценатів і зараз їх встановлюють комунальники "Плесо".
В КП "Плесо" наголосили, що бюджетні кошти на ці роботи не залучались.
За даними з камер відеоспостереження, встановлених у новій зоні відпочинку, після її відкриття в кінці травня рекреаційну зону та новий пішохідний міст відвідали вже понад 400 тисяч людей.
Економічна правда