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Без бюджетних коштів: на Оболонському острові облаштовують нові лави для сидінь

П'ятниця, 26 липня 2024, 17:39 - Віктор Волокіта
 

У Києві триває облаштування Оболонського острова: коштом меценатів на його території встановлюють нові лави для сидінь. 

Про це повідомляє КП  "Плесо".

Як йдеться в повідомленні, лави розміщують на захисних спорудах, що розташовані уздовж усього пляжу і слугують як перешкоди видуванню піску з пляжів або насипанню піску на пішохідні доріжки. 

Крім того, КП "Плесо" облаштувало дерев’яні трапи навколо захисних споруд і планує реалізувати підходи до води для маломобільних груп населення.

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Захисні споруди та лави придбані коштом меценатів і зараз їх встановлюють комунальники "Плесо". 

В КП "Плесо" наголосили, що бюджетні кошти на ці роботи не залучались. 

За даними з камер відеоспостереження, встановлених у новій зоні відпочинку, після її відкриття в кінці травня рекреаційну зону та новий пішохідний міст відвідали вже понад 400 тисяч людей.

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Економічна правда

Київ Оболонь
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