Без бюджетних коштів: на Оболонському острові облаштовують нові лави для сидінь

У Києві триває облаштування Оболонського острова: коштом меценатів на його території встановлюють нові лави для сидінь.

Про це повідомляє КП "Плесо".

Як йдеться в повідомленні, лави розміщують на захисних спорудах, що розташовані уздовж усього пляжу і слугують як перешкоди видуванню піску з пляжів або насипанню піску на пішохідні доріжки.

Крім того, КП "Плесо" облаштувало дерев’яні трапи навколо захисних споруд і планує реалізувати підходи до води для маломобільних груп населення.

Реклама:

Захисні споруди та лави придбані коштом меценатів і зараз їх встановлюють комунальники "Плесо".

В КП "Плесо" наголосили, що бюджетні кошти на ці роботи не залучались.

За даними з камер відеоспостереження, встановлених у новій зоні відпочинку, після її відкриття в кінці травня рекреаційну зону та новий пішохідний міст відвідали вже понад 400 тисяч людей.

Реклама:

Економічна правда