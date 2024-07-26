САП та НАБУ підозрюють екстоппосадовців у завданні "Центренерго" мільйонних збитків 

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживаннях трьом особам, які завдали одній з найбільших енергогенеруючих компаній України мільйонних збитків.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Як йдеться в повідомленні, наразі про підозру повідомлено:

колишньому заступнику міністра енергетики;

колишньому народному депутату, колишньому першому заступнику голови комітету з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради України, кінцевому власнику приватної компанії;

ексдиректору ДП "Укрвугілля".

САП не називає прізвищ, проте відомо, що йдеться про екснардепа Володимира Вечерка, ексзаступника міністра енергетики Максима Немчинова та ексдиректора ДП "Укрвугілля" Михайла Волошина.

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В повідомленні САП зазначається, що у липні 2022 року з метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабмін зобов’язав ДП "Укрвугілля" постачати вугілля визначеним виробникам електричної енергії, серед яких і ПАТ "Центренерго".

Проте правоохоронці встановили, що попри наявні обмеження, кінцевий власник приватної компанії у змові з ексзаступником міністра енергетики України схилив директора державного підприємства "Укрвугілля" до продажу вугілля саме його компанії, яка на момент продажу вже мала заборгованість, що сягала понад 50 млн грн.

Як наслідок, приватна компанія отримала майже 24 тис. тонн вугілля, яке згодом перепродала по завищеній вартості та отримавши прибутку у розмірі 20 млн грн.

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У той же час ПАТ "Центренерго" недоотримало 12,5 тис. тонн вугілля, яке у жовтні 2022 року було вимушено викупити за значно завищеною вартістю, що завдало у результаті збитків компанії на майже 12 млн грн.

Досудове розслідування триває.

Економічна правда