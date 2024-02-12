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Україна збільшила запаси імпортного вугілля на додаткові 30 тисяч тонн

Понеділок, 12 лютого 2024, 19:00 - Економічна правда

ДТЕК Енерго наростив обсяги законтрактованого на опалювальний сезон імпортного вугілля до 400 тис тонн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Додаткові 30 тис. тонн імпортного вугілля було доставлено з Польщі.

400 тис тонн вугілля - це ⅔ запланованих запасів, які мала імпортувати ДТЕК.

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Додаткові збереження дозволять легше забезпечувати надійність теплогенерації

При цьому, в компанії також заявили, що за січень відкрили дві нові вугільні лави.

Нагадаємо:

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Господарський суд Донецької області 5 лютого вирішив відкрити справу щодо банкрутства "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова.

 Нацкомісія з енергетики у листопаді 2023 року вирішила накласти на "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова максимальний штраф в 1,7 млн грн.



ДТЕК енергетика
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