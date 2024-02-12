Україна збільшила запаси імпортного вугілля на додаткові 30 тисяч тонн
Понеділок, 12 лютого 2024, 19:00 -
ДТЕК Енерго наростив обсяги законтрактованого на опалювальний сезон імпортного вугілля до 400 тис тонн.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Додаткові 30 тис. тонн імпортного вугілля було доставлено з Польщі.
400 тис тонн вугілля - це ⅔ запланованих запасів, які мала імпортувати ДТЕК.
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При цьому, в компанії також заявили, що за січень відкрили дві нові вугільні лави.
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