Україна збільшила запаси імпортного вугілля на додаткові 30 тисяч тонн

ДТЕК Енерго наростив обсяги законтрактованого на опалювальний сезон імпортного вугілля до 400 тис тонн.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Додаткові 30 тис. тонн імпортного вугілля було доставлено з Польщі.

400 тис тонн вугілля - це ⅔ запланованих запасів, які мала імпортувати ДТЕК.

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Додаткові збереження дозволять легше забезпечувати надійність теплогенерації

При цьому, в компанії також заявили, що за січень відкрили дві нові вугільні лави.

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Господарський суд Донецької області 5 лютого вирішив відкрити справу щодо банкрутства "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова.

Нацкомісія з енергетики у листопаді 2023 року вирішила накласти на "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова максимальний штраф в 1,7 млн грн.





