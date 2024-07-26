Керівник "Укренерго" прокоментував рішення суду щодо перевірки його на корупцію

Справа, щодо якої ВАКС зобовʼязав НАБУ перевірити керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького, стосується закупівлі держкомпанією бронежилетів.

Про це повідомив керівник НЕК "Укренерго" під час брифінгу.

На початку російського вторгнення "Укренерго" придбала декілька сотень бронежилетів четвертого класу. Вартість одиниці – 16 400 грн з ПДВ.

"Ця ціна була суттєво нижчою за ціни багатьох інших державних органів, які в той самий час купляли подібну амуніцію, але до них претензій немає", – каже Кудрицький.

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"Це стара і мертва справа. Час від часу безіменні політологи оживляють цей кейс, вкидаючи його у медіапростір", - пояснює голова "Укренерго".

Голова енергокомпанії впевнений, що це чергова спроба створити інформаційний вкид. Ця справа не мала і не матиме перспектив ні в правоохоронних органів, ні в судах, додав він.

Нагадаємо:

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СБУ та НАБУ викрили очільника Департаменту "Укренерго", який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі бронежилетів коли обіймав посаду. Йому загрожує 6 років ув'язнення.

ВАКС застосував запобіжний захід до посадовця Національної енергетичної компанії "Укренерго", якого викрили на розтраті державних коштів.

Економічна правда.