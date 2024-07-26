Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк випустив нову монету, присвячену медикам 

П'ятниця, 26 липня 2024, 19:30 - Віктор Волокіта
 

26 липня 2024 року Національний банк України презентував нову пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!". 

Про це повідомляє пресслужба НБУ 

На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України. 

Угорі на дзеркальному тлі викарбувано напис УКРАЇНА, праворуч від напису малий Державний Герб України. 

Реклама:

На реверсі – у центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються. 

Монета продовжує серію "Безсмертна моя Україна" та має номінал 5 гривень. Вона виготовлена ​​із нейзильберу. Тираж – до 50 000 примірників.

Купити пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" можна буде з 30 липня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку, а згодом – у банках-дистриб'юторах.

Реклама:

Нагадаємо:

25 червня перед особовим складом Медичних сил Збройних Сил України в одному з військових госпіталів Києва презентували нову обігову монету номіналом 10 грн., яка присвячена військовим медикам.

НБУ Нацбанк
Реклама:
Матеріали за темою
Українські банки очікують підвищення попиту на всі види кредитів  26 липня 2024, 13:45
Новини 25 липня: рейтинг України впав до переддефолтного, третині вистачає грошей тільки на їжу 25 липня 2024, 21:00
У межах меморандуму кредитування енергетики банки отримали заявок на 38 мільярдів 25 липня 2024, 14:54
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті