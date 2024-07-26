Нацбанк випустив нову монету, присвячену медикам
26 липня 2024 року Національний банк України презентував нову пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!".
Про це повідомляє пресслужба НБУ
На аверсі монети зображено стилізовану смужку бинта, на якій проступила кров у формі абрису території України.
Угорі на дзеркальному тлі викарбувано напис УКРАЇНА, праворуч від напису малий Державний Герб України.
На реверсі – у центрі композиції змодельовано смужки бинта, що перетинаються.
Монета продовжує серію "Безсмертна моя Україна" та має номінал 5 гривень. Вона виготовлена із нейзильберу. Тираж – до 50 000 примірників.
Купити пам'ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо медикам!" можна буде з 30 липня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку, а згодом – у банках-дистриб'юторах.
Нагадаємо:
25 червня перед особовим складом Медичних сил Збройних Сил України в одному з військових госпіталів Києва презентували нову обігову монету номіналом 10 грн., яка присвячена військовим медикам.