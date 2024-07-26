Кількість працюючих індустріальних парків в Україні цьогоріч може зрости до 20, у 2025 - до 30

Кількість індустріальних парків (ІП), що працюють, в Україні до кінця 2024 року може збільшитися щонайменше до 20 (на сьогодні вже працюють 15), а в 2025 році їх може працювати не менше 30.

Так вважає CEO групи компаній "Індустріальні парки України" Валерій Кирилко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тренди такі, що кількість працюючих парків збільшиться значно. Тому не зовсім правильно казати, що з 86 зареєстрованих парків працюють тільки 15, адже потрібно розділяти їх історію до початку повномасштабного вторгнення і після. До початку війни із зареєстрованих 62 парків працювали тільки чотири, а нині вже 15", - розповів Кирилко.

Водночас він уточнив, що працюючим парк вважається за наявності мереж, хоча б одного побудованого об'єкта (складу або промислового), керуючої компанії і хоча б одного діючого підприємства.

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Кирилко наголосив, що до війни, хоча існував ухвалений іще 2013 року закон про ІП, по суті не було жодних стимулювальних чинників для їх розвитку, відсутня фінансова і технічна підтримка від держави.

"І ті чотири парки, які розвивалися до війни, - це приватні: "Біла Церква", "Коростень", "Соломоново" і "Вінницький кластер холодильного машинобудування". Вони мали збудовані об'єкти, резидентів. І тут парадокс: кількість резидентів була там навіть більшою, ніж було зареєстровано в Мінекономіки, тому що багатьом працюючим підприємствам було нецікаво реєструватися як резидент", - розповів експерт.

Окрім того, зазначає він, планувалося, що створення ІП ініціюватимуть саме громади, які залучали б керуючу компанію з інвестиціями та резидентами. Однак жодної фахової керуючої компанії так і не з'явилося, а громади бюджетів не мають - 70% із них "сидять" на субвенціях, які розподілені ще до їх надходження.

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Першим поштовхом до розвитку ІП, за його словами, стало повномасштабне вторгнення Росії, оскільки з'явилися понад 1,5 тис. релокованих підприємств, які кинулися шукати навіть не ділянки, а готові промислові об'єкти.

Водночас попит "розбурхав" власників промпарків, які почали діяти, а релоковані підприємства почали шукати собі ділянки та реєструвати ІП.

Другим поштовхом до розвитку і створення саме працюючих парків стало ухвалення в середині 2022 року великого пакета законів, що поклало початок зацікавленості з боку насамперед резидентів.

"Як показала практика, створити парк - не проблема, проблема заповнити. І ці преференції нарешті з'явилися: 10 років звільнення від податку на прибуток, від ПДВ і мита на обладнання – нині колосальний запит із цього боку. Ну і нарешті: у 2023 році вперше держава виділила фінансову допомогу на 2024 рік, 1 млрд грн", - розповідає Кирилко.

За його словами, з урахуванням цих чинників виник інтерес резидентів, які або почали шукати парк, або створювати їх самостійно.

Підсумовуючи основні тренди розвитку ІП, Кирилко назвав загальне бурхливе їх зростання (створення за рік понад 20), зменшення комунальних парків і збільшення приватних (30% на 70%), майже відсутність парків із "мертвою" перспективою, наявність у половини створюваних парків майбутніх "якісних" учасників з інвестиціями, появу спеціалізованих кластерних промпарків, попит із боку малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо:

Наразі до Реєстру індустріальних парків внесено 86 парків, зокрема у 2024 році - 18.

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Економічна правда