Де в Україні дешевше винаймати квартиру: опубліковано рейтинг

Ужгород став найдорожчим українським містом за вартістю оренди житла, далі йдуть Львів і Київ.

Про це повідомляє пресслужба "Лун", передає "Інтерфакс".

"У перші два роки війни Львів вважався найдорожчим містом з оренди квартир, зараз ситуація змінилася. Найдорожчим містом у липні став Ужгород - однокімнатна квартира тут коштує в середньому 17,7 тис. грн/міс. Це дорожче, ніж у столиці або у Львові", - ідеться в пресрелізі.

За даними "Лун", середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у Львові станом на липень становить 16,5 тис. грн/міс., у Києві - 15 тис. грн/міс.

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Далі в рейтингу Чернівці - 12,3 тис. грн/міс. у середньому за оренду однокімнатної квартири, Івано-Франківськ, Кропивницький, Полтава, Рівне - по 12 тис. грн/міс., Черкаси - 10 тис. грн/міс., Хмельницький - 9,5 тис. грн/міс., Тернопіль - 9,4 тис. грн/міс.

"ЛУН" зазначає, що раніше дорога для оренди житла Одеса тепер посідає 14-те місце із 7 тис. грн/міс.

Повідомляється, що низькі ціни загалом зафіксовано в містах, які наближені до прифронтових зон і потерпають від воєнних дій: Чернігів (5,8 тис. грн/міс.), Запоріжжя, Суми (по 5,5 тис. грн/міс.), Миколаїв (5 тис. грн/міс.), Харків і Херсон (по 4 тис. грн/міс.).

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Нагадаємо:

Інтерес до купівлі квартир в Україні сягає 70-80% свого довоєнного рівня, але частина покупців поки що витримує паузу і відкладає рішення про купівлю.