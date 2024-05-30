Правительство разрешило экспортировать уголь: какая квота
Кабинет Министров разрешил экспортировать в этом году 1,1 млн тонн каменного угля, антрацита и топлива, полученного из каменного угля.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Заменена квота объемом 0 тонн на экспорт угля каменного, антрацита; брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля, квотой объемом 1 153 тыс. тонн", - написал депутат.
Он отметил, что решение принято для обеспечения работы государственных угледобывающих предприятий и реализации энергетического угля.
Напомним:
Первые итоги прохождения зимы: на складах тепловых станций на 236 тысяч тонн больше угля, чем предполагалось планом.
В начале февраля сообщалось, что Украина увеличила запасы импортного угля на дополнительные 30 тысяч тонн.
Экономическая правда.