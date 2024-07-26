Резервний фонд, з якого фінансують термінову відбудову та фортифікації, майже пустий

У Резервному фонді держбюджета, з якого уряд виділяє кошти на термінові потреби відбудови та фортифікації, залишилося всього 592 млн гривень з 56 млрд грн передбачених на 2024 рік.

Про це у подкасті ЕП "Хроніки економіки" розповіла голова бюджетного комітету парламенту Роксолана Підласа.

В рамках збільшення видатків бюджету на пів трильйона гривень, з яких 495 млрд грн спрямують на військо, уряд також пропонує виділити 4,5 млрд грн на поповнення Резервного фонду держбюджету. З цього фонду фінансуються термінові видатки на відбудову та відновлення, а також оборонні потреби та будівництво фортифікацій.

"Під час ухвалення бюджету у Резервний фонд заклали близько 42 мільярдів гривень. Протягом цього року Кабмін збільшив його розмір до 56 мільярдів. Однак з цієї суми наразі залишилося лише 592 мільйони", – зазначила Підласа.

Реклама:

Також доступна скорочена текстова версія: "Ми ще повернемося до ідеї підвищення ПДВ". Голова бюджетного комітету Підласа про перегляд податків

Детальніше про зміни читайте у матеріалі: Треба фінансувати війну. Які податки зростуть

Нагадуємо:

Реклама:

До кінця року бюджету не вистачає пів трильйона гривень для фінансування сектору оборони. Як наслідок, уряд Мінфін розробив проєкт змін до бюджету на відповідну суму.

Наповнювати бюджет планують з чотирьох основних джерел: 125 млрд грн з підвищення та запровадження нових податків, 126 млрд грн від заощадження на обслуговуванні і погашенні державного боргу, 160 млрд грн – від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), 89 млрд грн – перевиконання існуючих податків і зборів.

Пропонується збільшити ставку військового збору з 1,5% до 5% для фізосіб, запровадити військовий збір для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу, запровадити військовий збір для ФОПів першої, другої та четвертої груп у розмірі 800 грн на місяць, запровадити військовий збір для ФОПів третьої групи у розмірі 1% від доходу.

Такий підхід викликав критику. 13 аналітичних центрів запропонували Кабінету міністрів підвищити ПДВ, а не військовий збір. Початкова пропозиція уряду передбачала підвищення ставки ПДВ з 20% до 22-23%, військового збору – з 1,5% до 5%. Крім того, очікувалося, що останній сплачуватимуть і фізособи-підприємці.

У Мінфіні вважають, що пропонують найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих. Передбачалося, що бюджетний та податковий законопроєкти ухвалять в обох читаннях у липні, проте 23 липня у роботі українського парламенту оголосили перерву до серпня.