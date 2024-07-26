Новини 26 липня: суперечки про підвищення ПДВ, спустошений Резервний фонд держбюджету 

Про ПДВ: Верховна Рада може повернутися до ідеї підвищення ставки податку на додану вартість у пошуку можливостей наповнити державний бюджет, якому до кінця року не вистачає пів трильйона гривень.

Водночас в Мінфіні вважають, що підвищення ПДВ має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії.

Про електроенергію: Найскладніший період літо в українській енергосистемі уже позаду, ситуація покращилася.

У суботу 27 липня графіки погодинних відключень світла діятимуть з 17:00 до 23:00 - лише одна черга відключень.

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Про Південноукраїнську АЕС: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердило відключення енергоблока на Південноукраїнській АЕС минулого тижня через проблему з трансформатором.

З 25 липня на посаду генерального директора філії ВП "Південноукраїнська АЕС" переведено Вячеслава Стоянова.

Про росактиви: ЄС передав перші 1,5 мільярда євро з прибутків від заморожених росактивів для України.

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Про бюджет: У Резервному фонді держбюджета, з якого уряд виділяє кошти на термінові потреби відбудови та фортифікації, залишилося всього 592 млн гривень з 56 млрд грн передбачених на 2024 рік.

Ексклюзиви ЕП

"Ми ще повернемося до ідеї підвищення ПДВ". Голова бюджетного комітету Підласа про перегляд податків

Чому посеред року знадобилося шукати пів трильйона гривень на армію, які видатки скорочуватимуть та чи "друкуватиме" влада гривні? Розповідає голова комітету Верховної Ради з питань бюджету.

Швидше, вище – дешевше? Скільки Франція витратила на підготовку Олімпіади-2024

26 липня в Парижі починаються 33-ті літні Олімпійські ігри. Як французи готувалися до їх організації, скільки на них витратили та на яких локаціях змагатимуться спортсмени?