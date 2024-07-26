Мінфін пояснює, чому не бажано підвищувати ПДВ 

Підвищення податку на додану вартість (ПДВ) має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів, яке дає відповідь на питання, чому серед запропонованих заходів для фінансування додаткових потреб сектору безпеки і оборони на 500 млрд грн не передбачається підвищення ПДВ.

У міністерстві вважають, що підвищення ПДВ автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові продукти харчування: хліб, молоко, масло тощо.

"З одного боку, це легкий в адмініструванні інструмент, який дозволяє отримати додаткові ресурси", - зазначають в міністерстві.

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Водночас в Мінфіні наголошують, що замість цього пропонується більш соціально справедлива модель, яка передбачає встановлення військового збору, зокрема, на товари, які не є товарами першої необхідності. Такі як автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби.

"Варто зазначити, що автомобілі, які ввозяться благодійними та громадськими організаціями та передаються на користь Збройних Сил України, не будуть оподатковуватись військовим збором, оскільки вони не реєструються в Сервісних центрах МВС", - додали в пресслужбі.

Детальніше про зміни читайте у матеріалі: Треба фінансувати війну. Які податки зростуть

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Нагадаємо:

Верховна Рада може повернутися до ідеї підвищення ставки податку на додану вартість у пошуку можливостей наповнити державний бюджет.

До кінця року бюджету не вистачає пів трильйона гривень для фінансування сектору оборони. Як наслідок, уряд Мінфін розробив проєкт змін до бюджету на відповідну суму.

Наповнювати бюджет планують з чотирьох основних джерел: 125 млрд грн з підвищення та запровадження нових податків, 126 млрд грн від заощадження на обслуговуванні і погашенні державного боргу, 160 млрд грн – від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), 89 млрд грн – перевиконання існуючих податків і зборів.

Пропонується збільшити ставку військового збору з 1,5% до 5% для фізосіб, запровадити військовий збір для юридичних осіб у розмірі 1% від доходу, запровадити військовий збір для ФОПів першої, другої та четвертої груп у розмірі 800 грн на місяць, запровадити військовий збір для ФОПів третьої групи у розмірі 1% від доходу.

Такий підхід викликав критику. 13 аналітичних центрів запропонували Кабінету міністрів підвищити ПДВ, а не військовий збір. Початкова пропозиція уряду передбачала підвищення ставки ПДВ з 20% до 22-23%, військового збору – з 1,5% до 5%. Крім того, очікувалося, що останній сплачуватимуть і фізособи-підприємці.

У Мінфіні вважають, що пропонують найбільш м'який варіант фінансування додаткових військових потреб серед усіх можливих. Передбачалося, що бюджетний та податковий законопроєкти ухвалять в обох читаннях у липні, проте 23 липня у роботі українського парламенту оголосили перерву до серпня.

Економічна правда