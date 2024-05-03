Генерації електроенергії недостатньо для покриття споживання: без світла понад 200 тисяч споживачів

Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів. На ранок знеструмлено 206 тисяч споживачів на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 206 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на ранок знеструмлені 434 населені пункти.

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Економічна правда.