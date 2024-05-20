"єОселя": кредити оформили понад 4 тисячі родин з початку року

За програмою "єОселя" із початку 2024 року 4 тисячі українських родин взяли кредити на придбання житла на 6,7 млрд грн.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Зазначається, що кожен третій кредит - на купівлю житла першого продажу. Загалом від початку дії програми кредити взяли 10 277 родин на понад 16 млрд грн.

"З початку цього року кредити на придбання житла за програмою єОселя взяли вже 4 тисячі українців на загальну суму 6,7 млрд грн. Більшість з них придбають квартири, 161 родина - приватні будинки.

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Кожен третій кредит за програмою видано на придбання житла так званого першого продажу - готового від забудовника або такого, що будується. Загалом від початку дії програми іпотечні кредити взяли вже понад 10 тисяч родин на 16 млрд грн", - заявила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 291 кредит на 510 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 143 військовослужбовці та силовики, 14 педагогів, 20 медиків та 12 науковців;

кредити під 7% отримали 89 українців без власного житла, 9 ВПО та 4 ветерани.

При цьому найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку - 207 кредитів, в той же час 84 українця взяли кредити на купівлю житла першого продажу - готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

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Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 92;

міста Києва - 57;

Одеської області - 17;

Вінницької області - 16;

Львівської області - 15.

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Нагадаємо:

З початку 2024 року 3 400 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на майже 6 млрд грн.

Економічна правда