Експортер елітних автівок хотів незаконно відшкодувати 5 мільйонів ПДВ

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві виявили столичне підприємство-експортера елітних автотранспортних засобів, що неправомірно сформувало від’ємне значення податку на додану вартість у розмірі 4,7 млн грн.

Про повідомляє пресслужба БЕБ.

За її даними, під час проведення аналітичного дослідження фахівці Бюро встановили, що компанія заявила бюджетне відшкодування ПДВ, однак документи на експорт товару містять ознаки формальності.

"Встановлено, що до схеми компанія залучила посередників. Зокрема зареєстровані в Європі підприємства, які займаються постачанням авто. В тому числі країнам, що перебувають під санкціями", - зазначили в БЕБ.

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Аналітики БЕБ скерували рекомендаційний лист із виявленими ризиками до Головного управління Державної податкової служби у місті Києві для проведення контрольно-перевірочних заходів.

За інформацією Бюро, до початку податкової перевірки компанія самостійно скасувала заявку на відшкодування ПДВ. При цьому, підрозділи Головного управління ДПС у місті Києві провели перевірку, за результатами якої складено відповідний акт та анулювало від’ємне значення ПДВ.

"Таким чином аналітики Територіального управління упередили спробу незаконного відшкодування 4,7 млн грн податку на додану вартість", - зазначили в БЕБ.

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