У Москві та Петербурзі відкриють спецмагазини для дипломатів, де можна розплачуватися валютою

У Москві та Санкт-Петербурзі відкриють спеціалізовані магазини для дипломатичних працівників, де можна буде розплачуватися валютою. "Звичайних" людей у них не пустять.

Про це пише Радіо Свобода із посиланням на прес-службу головного управління з обслуговування дипломатичного корпусу при МЗС РФ.

"Наразі ведеться робота з документального оформлення діяльності цих магазинів", – сказано у повідомленні.

Ціни в магазинах безмитної торгівлі будуть встановлені в рублях, доларах і євро, а в чеку можуть вказуватися відомості про покупця. Цей тип торгових підприємств буде розрахований на осіб, які офіційно акредитовані при міністерстві закордонних справ: дипломатичних працівників, співробітників міжнародних організацій, консульських посадових осіб та членів їх сімей.

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Як запевняють чиновники МЗС, ці магазини помилково вважати відродженням "Берізок" радянського часу, які поряд з іноземцями "могли відвідувати громадяни РФ за наявності чеків Зовнішпосилторгу".

"Тим не менше, з "Берізками" новий формат магазинів ріднить те, що потрапити всередину можна буде тільки за документами, а інформація про клієнтів та їх покупки буде передаватися до дипломатичного корпусу відомства", – пише видання.

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Окремі швейцарські банки, як і раніше, готові приймати від клієнтів рублеві перекази, незважаючи на посилення умов банківського обслуговування росіян у цій країні. Може йтися, зокрема, про перекази від 10 млн дол, які проходять за спеціальним попереднім погодженням.

Економічна правда