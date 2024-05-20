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"Оператор ГТС" шукає постачальників мобільних газотурбінних електростанцій

Понеділок, 20 травня 2024, 18:15 - Олексій Павлиш

"Оператор ГТС" цього тижня проведе попередні ринкові консультації із постачальниками, які здатні поставити в Україну "Комплект мобільної газотурбінної електростанції".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Під час ринкових консультацій фахівці ОГТСУ обговорять з потенційними партнерами можливості виробництва, подальшої співпраці, уточнення процесу закупівлі та перегляду умов типового договору.

Попередні ринкові консультації відбудуться в онлайн-режимі 23 травня", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

Кабінет міністрів під час засідання 14 травня ухвалив постанову, яка спрощує розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов’язаних із ними мереж.

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Економічна правда

ГТС електроенергія
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