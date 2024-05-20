Danone оголосила про завершення продажу активів в РФ

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Французький продовольчий гігант Danone оголосив у п'ятницю, що завершив продаж своїх активів в Росії, де він працював у 1992 році.

Про це йдеться у заяві Danone.

"Компанія Danone оголошує про завершення продажу свого бізнесу з виробництва молочних та овочевих продуктів в Росії ТОВ "Вамін Р" після отримання необхідних дозволів російських регуляторних органів", - заявили в Danone.

Як зазначає Le Figaro, наприкінці березня французька група оголосила, що отримала необхідні дозволи російських регуляторів на продаж своєї російської дочірньої компанії, над якою вона вже втратила контроль, бізнесмену, пов'язаному з главою Чечні Рамзаном Кадировим.

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"Тоді планувалось, що продаж бізнесу молочних та овочевих продуктів (МОП) ТОВ "Вамін Р" ("Вамін Татарстан") - російській молочній компанії, що належить Мінтімеру Мінгазову, який має зв'язки з Кадировим, відбудеться у найближчі тижні", - пише видання.

Продажі в РФ становили близько 5% від загального обсягу, додає Le Figaro.

Група була однією з перших транснаціональних корпорацій, які почали роботу у РФ у серпні 1992 року, через рік після розпаду Радянського Союзу.

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Нагадаємо:

У лютому Financial Times повідомила, що російську частину бізнесу Danone, яка була захоплена у 2023 році за наказом Путіна, планують продати бізнесмену, повʼязаному з владою у Чечні, який наближений до Кремля.

Повідомлялось, що французька компанія Danone збирається продати Life & Nutrition російській молочній компанії "Вамін Татарстан", що належить 29-річному Мінтімеру Мінгазову.

Мінгазов був призначений до ради директорів Life & Nutrition цього літа невдовзі після того, як Кремль передав контроль над бізнесом Якубу Закрієву, 33-річному племіннику Кадирова, у відповідь на західні санкції.

Економічна правда