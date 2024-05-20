Ввечері вимикатимуть світло попри зменшення дефіциту в енергосистемі: коли почнуть

В Україні завдяки сприятливій погоді дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, однак залишається суттєвим у вечірні й нічні години.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Завдяки потеплінню та сонячній погоді дефіцит в енергосистемі дещо зменшився, але у вечірні та нічні години нестача електроенергії є суттєвою. Через це сьогодні, 20 травня, на період з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів діють графіки погодинних відключень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відключення застосовуватимуться, якщо споживання перевищуватиме доведені до обленерго ліміти.

Нагадаємо:

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Сьогодні, 20 травня, у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.