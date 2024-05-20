Гетманцев очікує "на вихід" банку, який хотіла купити Укрпошта

За перший квартал 2024 року кількість діючих банків не змінилась, а з найближчих претендентів на вихід з банківського сектору – невеликий Альпарі банк.

Про на своєму telegram каналі написав голова комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетьманцев.

"Банк був хронічно збитковим останнім часом. Наприкінці 2023 року акціонери подали заявку на припинення банківської діяльності і відповідний план, що були схвалені НБУ. За планом банк мав би припинити діяльність до 15 травня, але станом на сьогодні його ліцензія ще не відкликана", - написав Гетманцев.

Він нагадав, що цей банк хотіла придбати Укрпошта та зробити на його базі власну фінансову установу.

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Він також проінформував, що на 1 квітня в Україні продовжували діяти 63 банки, в тому числі 6 – державних, 14 – віднесених до іноземних банківських груп, 43 – банки з приватним капіталом.

Гетманцев додав, що кількість державних банків збільшилась за рахунок Першого інвестиційного банку (Pinbank) – невеликого банку, 89% акцій якого у січні 2024 року було остаточно переоформлено на нового власника – державу в особі Фонду держмайна.

"Перед цим акції банку були стягнуті в дохід держави за рішенням ВАКС як актив, що належить власникам (Є. Гінеру), пов’язаних із Росією як країною – агресором і проти яких були запроваджені відповідні санкції. Цікаво, що рік тому Pinbank також розглядався як претендент на передачу Укрпошті, але не склалось і від ідеї створення спеціалізованого поштового банку на даному етапі відмовились, - написав голова комітету податкової, митної та фінансової політики

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Нагадаємо:

Рішення про припинення банківської діяльності "Альпарі банк" було ухвалене 12 грудня 2023 року.

28 грудня 2023 року Нацбанк погодив план припинення відповідним рішенням.

Альпарі є найменшим банком в Україні, станом на 2021 рік він мав лише 1 відділення.

Станом на 1 січня 2024 року обсяг його чистих активів становив лише 193,4 млн грн (0,007% від активів банківської системи).

У банку було 6176 вкладників, які тримали на його рахунках 679 млн грн. За підсумками 2023 року банк отримав 6 млн грн збитку.

Власником 100% акцій банку є Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який мешкає в ОАЕ.

У 2021 році "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку "Альпарі банк" за 260 млн грн, пізніше вона навіть отримала дозвіл Мінінфраструктури на купівлю банку.

Втім, через те, що "Укрпошта" та Мінінфраструктури так і "не усунули всіх недоліків у документах", на які вказував НБУ, регулятор не погодив цю угоду та повернув назад "Укрпошті" пакет документів на купівлю "Альпарі" без прийняття рішень 29 травня 2023 року.