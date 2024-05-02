Енергетики повернули світло жителям Одещині після нічних атак росіян

Енергетики ДТЕК повернули світло для понад 2 161 родини на Одещині після нічних атак росіян.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Нічні обстріли російських окупантів пошкодили лінії електропередач на Одещині. Через це частина жителів області залишилась без електрики. Станом на зараз всі споживачі знову зі світлом.

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На ранок без світла 410 населених пунктів, через бойові дії є нові знеструмлення у 5 областях.