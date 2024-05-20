Австрія надасть 5 мільйонів євро на відновлення енергоінфраструктури України

Міністерство захисту клімату Австрії виділить Україні п'ять мільйонів євро, які будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє Der Standart.

"Як нейтральна країна, Австрія зобов'язана виступити на боці людства в цій війні", - заявила міністр захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер.

За її словами, ці гроші мали стати внеском у "хоча б деяке спрощення" відновлення.

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Гроші будуть розподілені в Україні через Енергетичне співтовариство і використані для закупівлі вкрай необхідних запасних частин, генераторів і ремонту ліній електропередач.

Нагадаємо:

Фонд підтримки енергетики України отримав новий внесок від Данії у розмірі 5,3 млн євро.

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У травні Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 млн євро).