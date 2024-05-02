Через бойові дії є нові знеструмлення у 5 областях: без світла понад 400 населених пунктів
Четвер, 2 травня 2024, 12:21 -
На ранок без світла 410 населених пунктів, через бойові дії є нові знеструмлення у 5 областях.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"На ранок знеструмлені 410 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.
Крім того, в енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії.
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"Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині. На ранок там знеструмлено понад 200 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі", - додали у пресслужбі.
Економічна правда.
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