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Через бойові дії є нові знеструмлення у 5 областях: без світла понад 400 населених пунктів

Четвер, 2 травня 2024, 12:21 - Артур Крижний

На ранок без світла 410 населених пунктів, через бойові дії є нові знеструмлення у 5 областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"На ранок знеструмлені 410 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії. 

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"Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині. На ранок там знеструмлено понад 200 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі", - додали у пресслужбі.

Економічна правда.

енергетика електроенергія Укренерго Україна
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