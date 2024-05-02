Через бойові дії є нові знеструмлення у 5 областях: без світла понад 400 населених пунктів

На ранок без світла 410 населених пунктів, через бойові дії є нові знеструмлення у 5 областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"На ранок знеструмлені 410 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській областях", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в енергосистемі в окремі вечірні години максимального споживання зберігається дефіцит електроенергії.

Реклама:

"Протягом доби обмеження споживання діють на Харківщині. На ранок там знеструмлено понад 200 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі", - додали у пресслужбі.

Економічна правда.