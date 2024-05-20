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У Києві на чотири місяці обмежать рух транспорту на одній з вулиць 

Понеділок, 20 травня 2024, 17:45 - Анастасія Дячкіна
 
мапа: кмда

У Києві з 21 травня до 28 вересня діятимуть обмеження руху транспорту на ділянці від вул. Сімʼї Шовкоплясів до розвороту на вул. Богатирську (ПрАТ "Оболонь"). 

Про це повідомили у КМДА. 

Зміни пов’язані з продовженням реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної і Богатирської. 

Зокрема, обʼїзд місця виконання робіт здійснюватиметься:

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  • у напрямку руху до центра міста – правим проїздом вул. Богатирської (парна сторона);
  • у напрямку виїзду з міста – місцевим проїздом вул. Богатирської на ділянці від вул. Левка Лукʼяненка до вул. Озерної.

Правий поворот із вул. Полярної на вул. Богатирську буде закритий.

Нагадаємо: 

20 травня в Оболонському районі Києва відкрили прямий технічний рух транспорту новозбудованими шляхопроводами розв'язки вулиць Полярна та Богатирська.

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Економічна правда
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