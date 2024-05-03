Генерации электроэнергии недостаточно для покрытия потребления: без света более 200 тысяч потребителей
Пятница, 3 мая 2024, 11:42 -
Из-за повреждений, нанесенных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей. На утро обесточены 206 тысяч потребителей на Харьковщине.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
"В течение суток действуют ограничения потребления на Харьковщине. На утро обесточены около 206 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление для промышленности на Криворожье", — говорится в сообщении.
Кроме того, на утро обесточены 434 населенных пункта.
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Экономическая правда.
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