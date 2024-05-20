Апеляція відхилила скаргу, яка давала шанс відновити роботу Сахалінського родовища

Шостий апеляційний адміністративний суд (ШААС) відмовився задовольнити скаргу, яка давала шанс на відновлення роботи Сахалінського газового родовища.

Про це повідомляє LIGA.net.

Заявником у справі було не Укрнафтобуріння (компанія, яка розробляла родовище), а державна компанія "Українські енергетичні машини" (колишній Турбоатом).

Видобуток на Сахалінському родовищі зупинено за рішенням ШААС, який скасував наказ Держгеонадра №204, де фігурувало не лише Укрнафтобуріння, але й багато інших компанії та їхніх спецдозволів, зокрема й Українські енергетичні машини.

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Розглянувши справу, суд закрив апеляційне провадження, тому Укрнафтобуріння і далі буде простоювати.

"В апеляційної інстанції був шанс виправити ту катастрофічну помилку з зупинкою видобутку на Сахалінському родовищі. Вона нею не скористалася", – відреагував на рішення суду Олег Мальчик, голова правління Укрнафтобуріння.

Він додав, що це не останній шанс на відновлення видобутку, тому що на розгляді ШААС залишається заява Укрнафтобуріння про перегляд

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4 грудня 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спецдозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий Укрнафтобурінню з метою видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спеціальний дозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

Укрнафтобуріння звернулося до Верховного суду, але той не побачив підстав для касаційного перегляду.

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Нагадаємо:

17 травня ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" поширило прес реліз, в якому зазначило, що в сподівається на можливе повернення українським підприємствам анульованих спецдозволів, через що було зупинено видобуток на Сахалінській площі в Харківській області.