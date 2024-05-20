Укртелеком планує у 2024 році збільшити інвестиції у телекомунікації на мільярд 

Укртелеком уже інвестував понад один мільярд гривень у розвиток телекомунікацій за два роки повномасштабної війни і планує збільшити інвестиції ще на мільярд у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба Укртелекому.

За її інформацією, у 2022-2023 рр. Укртелеком інвестував понад 1 мільярд гривень на розвиток і модернізацію телекомунікаційної мережі та своєї IT-інфраструктури.

"Основні напрямки вкладання коштів – удосконалення транспортної інфраструктури та ядра мережі з метою розширення їх пропускної здатності, гнучкості та захищеності від ворожих атак; модернізація мідної інфраструктури шляхом заміни її на сучасну оптичну, розбудова нових оптичних мереж доступу до сучасних телекомунікаційних сервісів", - зазначили в пресслужбі.

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Там додали, що за два роки повномасштабної війни прокладено майже 11 тисяч кілометрів волоконно-оптичного кабелю. Крім того, передбачено прокладання 8300 кілометрів оптичних мереж.

Нагадаємо:

АТ "Укртелеком" Ріната Ахметова - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні, вивчав можливість щодо придбання одного з операторів фіксованого інтернету.

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