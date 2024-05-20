У понеділок Україна вже залучала енергетичну допомогу з Європи, були відключення на Чернігівщині

Сьогодні, 20 травня, у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

Про це повідомляє Міненерго.

У відомстві зазначили, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою від Румунії, Польщі та Словаччини.

Вдень Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

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У Міненерго також повідомили, що сьогодні з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах можливе застосовування обмежень промислових та побутових споживачів. Причина – нестача електроенергії в енергосистемі після російських атак.

Щодо наслідків обстрілів території України, то у Чернігівській області було одномоментно відключено 848 абонентів у 5 населених пунктах.

"На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 19 499 МВт*год. Експорту не передбачається", - повідомили в Міненерго.

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Нагадаємо:

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, підвищення температури повітря дасть можливість уникати відключень електроенергії вночі та зранку, однак загалом протягом літа, осені й наступної зими відключення можуть застосовуватися.