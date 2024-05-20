Всі розділи
Укр / Рус

У понеділок Україна вже залучала енергетичну допомогу з Європи, були відключення на Чернігівщині

Понеділок, 20 травня 2024, 10:03 - Економічна правда

Сьогодні, 20 травня, у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі. 

Про це повідомляє Міненерго. 

У відомстві зазначили, що минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою від Румунії, Польщі та Словаччини.

Вдень Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Реклама:

У Міненерго також повідомили, що сьогодні з 18:00 до 24:00 в усіх регіонах можливе застосовування обмежень промислових та побутових споживачів. Причина – нестача електроенергії в енергосистемі після російських атак.

Щодо наслідків обстрілів території України, то у Чернігівській області було одномоментно відключено 848 абонентів у 5 населених пунктах.

"На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 19 499 МВт*год. Експорту не передбачається", - повідомили в Міненерго.

Реклама:

Нагадаємо:

Як повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, підвищення температури повітря дасть можливість уникати відключень електроенергії вночі та зранку, однак загалом протягом літа, осені й наступної зими відключення можуть застосовуватися.

енергетика електроенергія Україна
Реклама:
Матеріали за темою
В "Укренерго" розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління 20 травня 2024, 09:00
У понеділок, 20 травня, планують застосовувати погодинні відключення для споживачів та промисловості 19 травня 2024, 19:30
У Міненерго обіцяють скоротити витрати енергомережі на 6 млрд кВт год щорічно завдяки "розумним мережам" 19 травня 2024, 16:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті