Заволодіння майном аеропорту "Одеса": НАБУ завершило слідство проти Кауфмана і Боруховича

фото: цтс

НАБУ і САП завершили розслідування і оновили підозри у справі про заволодіння майном КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності на понад 2,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Так, 17 травня одеським бізнесменам (Борису Кауфману та Олександру Боруховичу (Грановському)) і ексмеру Одеси (Олексію Костусєву) повідомили про нову підозру у наданні хабаря у вигляді двоповерхового пентхауса посадовцю в центрі Одеси площею 700 кв. м.

"Бізнесменам також інкримінують два епізоди легалізації майна аеропорту, серед якого близько 100 будівель і споруд, 84 транспортних засоби та склад паливно-мастильних матеріалів", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

29 серпня 2023 року правоохоронці повідомили про підозру у заволодінні майновим комплексом стратегічного об’єкту - КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності 5 особам.

Серед них колишній Одеський міський голова (Костусєв), його заступник, керівник одного з ТОВ та 2 відомих в регіоні бізнесмени (Кауфман і Борухович (Грановський)).

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Слідство встановило, що у 2011 році підозрювані реалізували злочинну схему, в результаті якої аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та так званих приватних інвесторів.

В результаті подальших дій учасників схеми місто повністю втратило будь-який контроль над вказаним об’єктом та не отримувало від його діяльності жодного прибутку.

Натомість, особи які отримали контроль над аеропортом роками привласнювали дохід від його діяльності. Для того аби аеропорт було неможливо повернути у власність міста, усе його майно заставили у банк для отримання кредиту, який не погашали.

Внаслідок таких дій місцевий бюджет отримав понад 2,5 млрд грн збитку.

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Економічна правда