188 партій не відзвітували про майно та доходи, їх очікує невеликий штраф

188 політичних партій не виконали вимоги закону щодо звітування до Національного агентства з питань запобігання корупції за I квартал 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В агентстві нагадали, що 10 травня 2024 року завершилася кампанія звітування для парламентських і непарламентських політичних партій за I квартал 2024 року.

НАЗК зобов’язане протягом 10 календарних днів з дня завершення строку на подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру оприлюднити на своєму офіційному вебсайті список політичних партій, які не подали свої звіти у визначений строк, та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.

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За неподання звітів передбачена адміністративна відповідальність. Зокрема, це накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

В НАЗК також нагадали, що майже 200 політичних партій не виконали вимогу закону щодо звітування до НАЗК 2020-2023 роки. Загалом політпартії та їх місцеві організації подали понад 22 тисячі звітів.

Серед політичних партій, які не подали звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за I квартал 2024 року, "Всеукраїнське об’єднання "Свобода", "Українська морська партія Сергія Ківалова", "Партія "Відродження" "Громадянська позиція".

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