Державний енерготрейдер "ЕКУ" створює дочірню компанію в Словаччині

Державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" ("ЕКУ") готується до створення дочірньої компанії у Словаччини - проведено тендер на закупівлю юридично-консультаційних послуг щодо реєстрації.

Про це пише профільне видання ExPro із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зазначається, що за результатами тендеру компанія "Кінстеллар Україна" надасть "ЕКУ" відповідні юридично-консультаційні послуги.

"Також у торгах брали участь такі компанії як ТОВ "СІ ЕМ ЕС РАЙХ-РОРВІГ ХАЙНЦ" та Адвокатське об'єднання "Юридична фірма Астерс".

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Кінцева пропозиція переможця становила 2,9 млн грн за відповідні послуги, що на 30% менше за очікувану вартість", - йдеться у повідомленні.

При цьому до предмету закупівлі включено широкий перелік послуг, в тому числі, юридичний супровід отримання ліцензії на здійснення оптової торгівлі електричною енергією, реєстрація в податковому органі, юридичний супровід укладення обов’язкових договорів для участі на ринку електроенергії, юридичний супровід переговорів та укладення договору оренди приміщення, з метою працевлаштування директора ДП (негромадянин Словаччини/ЄС) здійснення юридичного супроводу та інше.

Видання додає, що "ЕКУ" у березні 2024 року посіла друге місце за обсягами імпорту електроенергії до України.

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Економічна правда