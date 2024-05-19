У понеділок, 20 травня, планують застосовувати погодинні відключення для споживачів та промисловості

Укренерго

У понеділок, 20 травня, з 18:00 до 24:00 в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень як для промисловості, так і для побутових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Завтра 20 травня з 18:00 до 24:00 в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень.

При цьому, критична інфраструктура продовжуватиме свою роботу попри відключення.

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Економічна правда



