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У понеділок, 20 травня, планують застосовувати погодинні відключення для споживачів та промисловості

Неділя, 19 травня 2024, 19:30 - Володимир Тунік-Фриз
 
Укренерго

У понеділок, 20 травня, з 18:00 до 24:00 в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень як для промисловості, так і для побутових споживачів.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Завтра 20 травня з 18:00 до 24:00 в Україні будуть діяти графіки погодинних відключень.

При цьому, критична інфраструктура продовжуватиме свою роботу попри відключення.

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Економічна правда

енергетика електроенергія
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