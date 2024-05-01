Закон про мобілізацію, зміни до ПДР та перерахунок пенсій: що зміниться в Україні з 1 травня

У травні набуває чинності закон про мобілізацію. Один з пунктів стосується вилучення автомобілів у громадян на потреби Збройних Сил.

Також зміни стосуються правил дорожнього руху. Вони наблизять українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.

ЕП розповідає детальніше, що змінилось для українців у травні 2024 року.

Мобілізація транспортних засобів

18 травня набуде чинності закон про мобілізацію. Він, зокрема, передбачає можливість вилучення автомобілів у громадян на потреби Збройних Сил. Загалом, ця норма не нова, вона міститься і в нинішньому законодавстві.

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Однак з’явилось більше уточнень, як працюватиме мобілізація транспортних засобів.

Насамперед, вилучати авто можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку ринкової вартості автомобіля, і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб.

Якщо у людини є лише один автомобіль, його не будуть вилучати. Також транспорт не вилучатимуть, якщо він "є єдиним джерелом забезпечення існування людини".

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Транспортний засіб заборонено відправляти в інший регіон або за межі України. Тобто, якщо авто, до прикладу, вилучили у Київській області, його не можна відправляти у Дніпропетровську область – і навпаки.

Детальніше про те, як працюватиме алгоритм вилучення авто у громадян для потреб ЗСУ, можна почитати у матеріалі ЕП.

Зміни до Правил дорожнього руху

Ще у жовтні 2023 року Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Зміни, зокрема, стосуються проїзду поза населеним пунктом.

Раніше водії поза населеними пунктами повинні були вмикати під час руху денні ходові вогні з 1 жовтня до 1 травня. Відтепер дотримуватися цієї норми потрібно цілий рік у будь-який час доби.

У разі відсутності в конструкції транспортного засобу денних ходових вогнів, потрібно вмикати ближнє світло фар.

Покарання за це порушення ПДР залишилося незмінним – штраф від 425 до 510 гривень.

Повернення Інтерсіті до Одеси

Укрзалізниця в тестовому режимі повертає до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+. Поїзд №761/762 Київ – Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34.

У зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

Крім цього, на великодній вікенд УЗ збільшила пропозицію місць із Києва до Львова – між містами замість швидкісного поїзда Hyundai курсуватиме двоповерхова Skoda.

Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ – Львів на 4 та 5 травня.

Оновлення в Електронному кабінеті платника

З 1 травня 2024 року в Електронному кабінеті платника стане доступним отримання Витягу щодо стану розрахунків, починаючи з 2013 року за кожний рік окремо та в розрізі податків, зборів, платежів, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Для отримання витягу потрібно створити "Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС".

Також на сайті з’явиться окремий функціонал для платників, які мають податковий борг на день подання запиту про отримання витягу.

Якщо платник податків у запиті, який подається через Електронний кабінет зазначає позначку про необхідність підпису Витягу щодо стану розрахунків, то на такий документ накладається кваліфікований електронний підпис керівника структурного підрозділу економічного аналізу.

Перерахунок пенсій

У травні частині пенсіонерів проведуть перерахунок пенсій. Пенсії зростуть для людей, старше 70 років, якщо розмір їхніх виплат нижче за 10 340,35 грн.

Які надбавки передбачено:

пенсіонерам від 70 до 74 років – 300 гривень;

пенсіонерам від 75 до 79 років – 456 гривень;

пенсіонерам від 80 років – 570 гривень.

Такі компенсаційні виплати встановлюються з дати досягнення віку 70, 75 чи 80 років, незалежно від виду пенсії та тривалості страхового стажу.

Надбавка до пенсії здійснюється автоматично, тому до Пенсійного фонду звертатися не потрібно.

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Призначення субсидій

З 1 травня житлові субсидії на неопалювальний сезон для більшості одержувачів призначать автоматично – до 30 квітня 2025 року.

Водночас є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначать за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

На наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Якщо заяву на субсидію подати після початку неопалювального сезону, виплати нараховуватимуться з місяця подання документів, але не раніше.

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Оновлені тарифи від НБУ

Національний банк України переглянув чинні та запровадив нові тарифи за послуги з реєстрації та ліцензування небанківських установ. Вони діятимуть з 1 травня 2024 року.

Подивитися тарифи з питань реєстрації та ліцензування небанківських установ, можна тут.

Економічна правда