Міненерго й "Укренерго" розроблять проєкт справедливих графіків відключень світла – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики та "Укренерго" розробити проєкт урядової постанови щодо справедливих графіків відключень споживачів від електроенергії.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Ситуація в енергетиці важка. Через значний дефіцит продовжуємо рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому "Укренерго" змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян. Зараз надзвичайно важлива свідома позиція кожного споживача. Вдячний всім, хто заощаджує електроенергію, аби світло перемогло темряву.

Також принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними", - написав Шмигаль.

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За його словами, Міненерго та "Укренерго" надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.

Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих, додав прем'єр.

Нагадаємо:

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Енергетики скасували дію графіків погодинних відключень з 11:00 до 17:00. Втім, з 17:00 до 24:00 обмеження споживання буде діяти в усіх регіонах.

Економічна правда