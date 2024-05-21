У Мінсоцполітики розраховують на збільшення закупівель через Prozorro за кошти іноземних донорів

Закупівлі державних замовників за кошти іноземних донорів все частіше переходять в електронну систему Прозорро, що підвищує їхню ефективність та конкурентність.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

"Проведення закупівель на тендерах та за рамковими угодами через Державну установу "Професійні закупівлі" вже продемонстрували свою ефективність, адже це економить не тільки кошти, але ще й час замовника.

Відтепер ДУ "Професійні закупівлі" буде здійснювати закупівлі за кошти та відповідно до правил Світового банку в рамках їх спільного проєкту з Міністерством соціальної політики України. Всі процедури оголошуватимуться у системі Прозорро", - розповіла Надія Бігун.

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За її словами, це має стати сигналом для інших міжнародних партнерів України щодо більш активного використання електронної системи Прозорро.

"Світовий банк перший почав використовувати Прозорро у своїх закупівлях. На сьогодні в електронній системі оголошено понад 300 таких тендерів, і ми очікуємо що цей досвід допоможе нам залучити інших стейкхолдерів до використання нашої електронної системи та одночасно з цим покращити процеси та функціональність Прозорро", - пояснила Надія Бігун.

Нагадаємо:

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З грудня 2023 року, коли розпочав роботу Державний оператор тилу (ДОТ), 23 українські компанії вперше взяли участь у тендерах на закупівлю речового майна для Збройних сил України.

13 досвідчених компаній, які давно працюють на вітчизняному ринку, але раніше не співпрацювали з державою, стали переможцями у закупівлях одягу та іншої текстильної продукції для ЗСУ.

Економічна правда