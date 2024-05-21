Українці в Польщі за два роки зареєстрували понад 48 тисяч ФОПів

Українці за останні два роки зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. У 2023 році щомісяця реєстрували близько трьох тисяч ФОПів.

Про це Укрінформу повідомили у Дія.Бізнес у Варшаві.

"За два останні роки українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОПи. До початку повномасштабного вторгнення наші співвітчизники відкривали близько 200 індивідуальних підприємств на місяць. Навесні 2022 року їх кількість зросла з 600 до 1 700. Наступні місяці українці реєстрували щомісяця вже по дві тисячі ФОПів, а у 2023 році цей показник сягнув позначки у три тисячі на місяць", – йдеться в повідомленні.

У Дія.Бізнес підрахували, що торік українці відкрили у Польщі 30 325 нових індивідуальних компаній. На першому етапі наші підприємці переважно орієнтувалися на українського покупця.

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"Наприклад, сьогодні в українську "Чорноморку", "Львівські круасани", чи Milk Bar черги стоять аж на вулицю. Люди по дві години чекають, щоб сісти за столик. І якщо раніше це були переважно українці, то тепер ми бачимо, що близько 40% у цих чергах – поляки. Поруч з нашим офісом відкрився український салон краси, де працюють наші дівчата, говорять українською, але 80% трафіку при цьому – це вже польські жінки", – зазначила керівниця центру Дія.Бізнес у Варшаві Вікторія Коритнік.

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