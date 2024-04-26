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Рада дозволила звільнення за неінформування про родичів у Росії та окупованих територіях

П'ятниця, 26 квітня 2024, 13:41 - Володимир Тунік-Фриз

Верховна Рада прийняла закон №7731, який розширює можливості звільнення працівників роботодавцем, за невиконання правил дій на підприємстві, зокрема за неінформування про родичів в Росії.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Законом передбачена можливість створити правила поведінки на підприємстві, які передбачають:

  • Інформування про родичів, які знаходяться в Росії або на окупованих територіях;
  • зобовʼязання працівника не розповсюджувати конфіденційну інформацію комерційного, або державного значення;

Створення таких правил є обовʼязковою для підприємств державного, або стратегічного значення.

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Тепер роботодавець має право звільнити працівника, за обовʼязковим погодженням із профспілковим органом, якщо:

  • набув сили вирок суду про засудження працівника за злочин проти національної безпеки України;
  • працівник не виконує правила поведінки.

Економічна правда



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