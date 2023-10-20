Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху

Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що змінили у ПДР:

водії поза населеними пунктами повинні вмикати під час руху денні ходові вогні цілий рік (раніше це правило діяло з 1 жовтня до 1 травня). В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

заборонили перевозити дітей зростом менше 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків;

уточнили перелік дорожніх знаків, що позначають спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

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Нагадуємо:

Уряд на засіданні 15 вересня вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.











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