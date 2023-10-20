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Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху

П'ятниця, 20 жовтня 2023, 19:41 - Анастасія Дячкіна

Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, що має на меті наблизити українське законодавство до законодавства Європейського Союзу. 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що змінили у ПДР: 

  • водії поза населеними пунктами повинні вмикати під час руху денні ходові вогні цілий рік (раніше це правило діяло з 1 жовтня до 1 травня). В разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.
  • заборонили перевозити дітей зростом менше 150 см у транспортних засобах без використання дитячих утримувальних систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу, і на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім низки випадків;
  • уточнили перелік дорожніх знаків, що позначають спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.

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Нагадуємо: 

Уряд на засіданні 15 вересня вніс зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами та до Порядку державної реєстрації та зняття з обліку транспортних засобів.





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