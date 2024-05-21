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Уряд звільнив одного заступника міністра енергетики і призначив іншого

Вівторок, 21 травня 2024, 20:34 - Олексій Павлиш

Кабінет міністрів провів кадрові ротації у Міністерстві енергетики.

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Так, уряд звільнив Ярослава Демченкова з посади заступника  міністра енергетики з питань європейської інтеграції.

Демченкова звільнили за власним бажанням. Копію заяви він оприлюднив у Facebook.

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"Сьогодні я залишаю посаду заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції. Ці 4 роки роботи були дуже активними, продуктивними й переповненими неймовірними викликами", - написав Демченков.

Він додав, що має намір і далі "працювати над сталим відновленням країни у співпраці з міжнародними партнерами".

При цьому уряд призначив Романа Андарака, який до цього був генеральним директором Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерго. 

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Посада заступника міністра енергетики з цифровізації була вакантною з лютого 2024 року, коли звільнили Фаріда Сафарова.

Економічна правда

Кабмін Міненергетики
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