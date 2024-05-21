Уряд звільнив одного заступника міністра енергетики і призначив іншого
Кабінет міністрів провів кадрові ротації у Міністерстві енергетики.
Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
Так, уряд звільнив Ярослава Демченкова з посади заступника міністра енергетики з питань європейської інтеграції.
Демченкова звільнили за власним бажанням. Копію заяви він оприлюднив у Facebook.
"Сьогодні я залишаю посаду заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції. Ці 4 роки роботи були дуже активними, продуктивними й переповненими неймовірними викликами", - написав Демченков.
Він додав, що має намір і далі "працювати над сталим відновленням країни у співпраці з міжнародними партнерами".
При цьому уряд призначив Романа Андарака, який до цього був генеральним директором Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерго.
Посада заступника міністра енергетики з цифровізації була вакантною з лютого 2024 року, коли звільнили Фаріда Сафарова.
Економічна правда