У Харкові були знеструмлені 190 тисяч абонентів, на Донеччині без напруги 101 населений пункт

Через обстріли були знеструмлені чи залишаються без напруги абоненти у 7 областях України.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Харківська область. Сьогодні після ранкового обстрілу вимикалися мережі обленерго у м. Харків. Для недопущення технологічних порушень в обласному центрі було знеструмлено близько 190 тисяч абонентів – станом на зараз усіх заживлено. Через бойові дії залишаються знеструмленими 34,2 тисячі точок обліку.

Донецька область. Через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 3,5 тисячі абонентів у 2 населених пунктах. Енергетики заживили 4,6 тисячі абонентів у 6 населених пунктах. На ранок залишається без напруги 101 населений пункт, загалом – 47,1 тисячі абонентів.

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Дніпропетровська область. Через бойові дії знеструмлювалися 557 точок обліку. Більшість заживлено.

Запорізька область. Ремонтні бригади усунули пошкодження мереж прифронтових територій, спричинені обстрілами, та заживили 157 абонентів. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими понад 3,7 тисячі абонентів у 51 населеному пункті.

Сумська область. Через ворожі обстріли залишаються знеструмленими понад 7,5 тисячі абонентів у 87 населених пунктах.

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Херсонська область. У м. Херсон внаслідок обстрілу було знеструмлено 131 точку обліку. Всього в обласному центрі без світла залишаються понад 3 тисячі абонентів. В області залишаються без напруги 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.

Чернігівська область. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 1,5 тисячі абонентів у 27 населених пунктах.

Нагадаємо:

Через обстріли у понеділок, 21 травня, були знеструмлені абоненти у 7 областях України.